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Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
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Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector

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Фото: REUTERS/Estonian Navy Handout
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Финляндия продолжает расследование инцидента с газопроводом Balticconnector и уведомила об этом Россию. Об этом 8 ноября сообщила глава финского МИД Элина Валтонен.

«Расследование продолжается. На уровне властей мы работаем с международными партнерами. Что касается России, мы оповестили власти об инциденте [в Балтийском море] по дипломатическим каналам», — заявила министр на пресс-конференции.

Отдельно глава ведомства уточнила, что РФ не обращалась к Финляндии за помощью в расследовании повреждении российского телекоммуникационного кабеля компании «Ростелеком» в Балтийском море.

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8 октября газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

Спустя несколько дней в странах Запада зазвучали заявления о якобы причастности России к аварии. 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал это чушью собачьей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 октября отметил, что в адрес России так и не прозвучали обвинения по ситуации с повреждением газопровода Balticconnector в Балтийском море. А просто сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия. Он отметил, что такие обвинения были неуместны до того, как завершилось расследование произошедшего.

По последним данным, повреждения газопроводу Balticconnector, предположительно, нанесло судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом.

Кроме того, 6 ноября, финское издание Yle сообщило, что российский кабель связи поврежден в Финском заливе. Речь шла о телекоммуникационном кабеле «Ростелекома» «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград в Финском заливе. По предварительной информации, повреждение произошло в тот же день, что и утечка на газопроводе Balticconnector. Российский оператор кабеля уведомил Финляндию об обрыве провода 12 октября.

В «Ростелекоме» подтвердили, что повреждение кабеля зафиксировано 7 октября 2023 года в 23:30 мск. Место его повреждения находится на расстоянии 28 км от поврежденного 8 октября участка газопровода Balticconnector. В свою очередь, в Финляндии предполагают, что повреждения на кабеле могли быть вызваны китайским кораблем, который, предположительно, повредил и Balticconnector.

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