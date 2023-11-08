В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
В результате бомбардировки израильскими военно-воздушными силами дома в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа погибли 18 человек. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает агентство WAFA.
«Военные самолеты <...> взорвали дом семьи Шихада в лагере Нусейрат, в результате чего 18 человек, среди которых 10 детей, погибли и еще несколько человек получили ранения», — передает корреспондент издания.
По последним данным министерства здравоохранения Палестины, в секторе Газа в результате ударов Израиля погибли 10 569 человек, из которых 4324 — дети. Еще 26 475 человек получили ранения.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.