Прокуратура устанавливает причины нападения мужчины с мачете в Люберцах

Прокуратура Московской области взяла под контроль установление обстоятельств нападения мужчины с мачете на прохожих в Люберцах. Об этом 8 ноября сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Личность злоумышленника установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Принятие следственным органом процессуального решения по данному факту находится на контроле в Люберецкой городской прокуратуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия деятельность правоохранительных органов координирует заместитель люберецкого городского прокурора Сергей Галкин.

Ранее в этот день вооруженный мачете мужчина нанес телесные повреждения нескольким прохожим на углу улиц Кирова и Комсомольской в Люберцах. Сначала он напал на девушку, после чего стал набрасываться на правоохранителей. В результате он был пойман и задержан полицейскими.

По данным Telegram-канала «112», нападавший уже привлекался к ответственности за мелкие преступления, уличную драку и кражу.

О произошедшем «Известиям» также рассказал обезвредивший нападавшего автолюбитель.

Мужчина решил сбить нападавшего автомобилем на пешеходном переходе. Поскольку инцидент произошел рядом с отделом судебных приставов в Люберцах, то услышавшие крики сотрудники вышли на улицу и применили к нарушителю табельное оружие.