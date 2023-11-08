Студентов перевели на дистант из-за вспышки пневмонии под Мурманском

В Полярных Зорях Мурманской области в образовательных учреждениях вели дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ и пневмонии среди детей.

С 12 октября такие диагнозы были поставлены 31 учащемуся и одному учителю. Еще один человек заболел коронавирусом. На лечении от пневмонии в стационаре находятся 23 ребенка и девять взрослых.

ИА «Би-порт» со ссылкой на главу города Максима Пухова уточняет, что студенты Полярнозоринского энергетического колледжа и воспитанники учреждений дополнительного образования будут учиться дистанционно до 12 ноября.

Градоначальник при этом отметил, что с начала каникул стало заметно, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, так как контакты между детьми свели к минимуму. По словам главы местного Роспотребнадзора Юлии Романовой, принятых мер вполне достаточно для того, чтобы к концу ограничительных мероприятий, то есть к 12 ноября, эпидемическая ситуация нормализовалась.

Жителей города призвали не посещать без необходимости общественные места, защищаться от вирусов и соблюдать гигиену.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что специалисты выявили в России десять случаев заболеваемости вариантом коронавируса «Пирола».

6 октября сообщалось, что в Великобритании зарегистрировано около 50 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Пирола» (BA.2.86). Основными признаками COVID-19 врачи назвали насморк или заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость, а также чихание.