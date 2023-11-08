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Сбор урожая зерновых завершился в Забайкальском крае

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Аграрии собрали весь урожай зерновых культур на территории Забайкальского края. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Общая уборочная площадь составила 104,3 тыс. га. Средняя урожайность составила 16,7 центнеров с 1 га. Общее количество урожая составило 174,4 тыс. га зерна.

Уборочная кампания реализована в 23 районах. Аграрии собрали 83,9 тыс. т пшеницы, 73 тыс. т овса. Кроме того, собран урожай тритикале, гороха, ячменя и гречихи.

По последним данным, по всей России урожай зерновых составляет 147 млн т. Потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 млн т.

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