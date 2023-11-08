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Врач предупредила о вреде горячего душа и сауны после тренировок

Врач Филева: сауна после спорта может привести к перегрузке сердца
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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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Сауна в фитнес-центре давно стала привычным явлением: многие посетители заходят в нее после тренировок, чтобы снять нагрузку и расслабить мышцы. Однако при определенных обстоятельствах такой отдых может привести к опасным сердечно-сосудистым осложнениям, предупредила в разговоре с «Известиями» 8 ноября врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По ее словам, сауна или горячая ванна после спортивных тренировок имеет свои преимущества: тепловое воздействие помогает снять мышечное напряжение и способствует более быстрому восстановлению тканей после физической нагрузки. А повышенное потоотделение способствует выведению токсинов, шлаков и продуктов обмена веществ — во время тренировок они вырабатываются активнее.

Однако, как отметила врач, есть ряд обстоятельств, которые не только снижают эффективность сауны, но и могут причинить вред.

«В первую очередь, это риск обезвоживания. Высокая температура незначительно ускоряет метаболизм, и основная потеря массы тела происходит не за счет сжигания жира, а за счет выведения жидкости. Таким образом, сауна после тренировки может приводить к обезвоживанию, которое лишь затормозит восстановление организма. Кроме того, вместе с потом организм теряет электролиты, которые играют важнейшую роль в физиологических процессах, в том числе участвуют в сокращении мышц и проведении нервных импульсов. Первые признаки обезвоживания — более концентрированный цвет мочи, сухость во рту и усталость», — предупредила Филева.

Один из наиболее опасных побочных эффектов — повышенная нагрузка на сердце, добавила Филева. Уменьшение объема циркулирующей жидкости делает кровь более вязкой, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы обеспечить доставку кислорода и питательных веществ к тканям. Это может вызывать перегрузку сердечной мышцы.

«Для большинства людей без сердечно-сосудистых патологий такие изменения не представляют серьезного риска. При этом даже здоровым людям рекомендуется сделать перерыв между тренировкой и сауной или горячей ванной. Как правило, 30–60 минут достаточно, чтобы восстановилась температура тела, а сосуды вернулись в нормальное состояние, сердце отдохнуло от нагрузки. Также следует внимательно прислушиваться к своему состоянию во время и после тренировки: головная боль, усталость и головокружение — тревожные сигналы, которые указывают на то, что нагрузка на организм слишком велика», — подчеркнула врач.

Однако для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония или ишемическая болезнь сердца, резкое сужение и расширение сосудов, а также колебания давления могут быть опасными. Им рекомендуется воздерживаться от посещения сауны или обсудить возможные риски с врачом, резюмировала Филева.

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