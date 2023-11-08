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В Нацсобрании Франции заявили о влиянии конфликта в Израиле на судьбу Украины

Французский депутат Джолли заявил, что война в Израиле отвлекает внимание от Украины
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Фото: REUTERS/Stringer
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Война в Израиле отвлекает внимание международного сообщества от российско-украинского конфликта, что в дальнейшем может привести к победе России. Об этом депутат Национального собрания Франции Алексис Джолли заявил в своем обращении к главе МИД страны Катрин Колонне.

«Россия воспользовалась возможностью, чтобы развернуть атаки беспрецедентного масштаба с начала 2023 года. <...> Эти массированные атаки демонстрируют стремление России получить явное преимущество или даже окончательно выиграть <в конфликте>, воспользовавшись отвлечением внимания Запада от ситуации в Израиле», — цитирует Lenta.Ru текст обращения в среду, 8 ноября.

В связи с этим парламентарий спросил французское правительство, смогут ли Франция и западные страны в целом продолжать оказывать существенную материальную, финансовую и политическую поддержку Украине, как это было в течение последних 18 месяцев.

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Ранее, 7 ноября, представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины, сообщает телеканал «Звезда». Они высказались против принятия документа, поскольку выступают за предоставление помощи обеим странам одновременно. При этом сенаторы заявили, что готовят свой законопроект о дополнительном финансировании и надеются представить его уже на этой неделе.

1 ноября стало известно, что президент США Джо Байден будет использовать право вето, если конгресс примет законопроект, касающийся помощи Израилю без учета финансовой поддержки Украины, сообщает телеканал «360».

30 октября члены Республиканской партии палаты представителей США опубликовали законопроект, предусматривающий выделение финансовой помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Так как такой формат помощи предполагает отделение финансирования Израиля от помощи Украине, возникли предположения, что Демократическая партия будет против этого.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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