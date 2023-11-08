Первый случай гонконгского гриппа зарегистрировали на Сахалине
За неделю в Сахалинской области почти 2,25 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). У одного пациента подтвержден грипп A(H3N2).
По данным Роспотребнадзора, Общая заболеваемость ОРВИ снизилась за неделю на 17%. Показатель составляет 45,4 случая на 10 тыс. населения. Основная часть заболеваемости приходится на детей 7–14 лет. В структуре заболеваемости преобладают парагриппы, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы.
Подтвержден один случай гонконгского гриппа. В Роспотребнадзоре уточнили, что штамм гриппа A(H3N2) регистрируется ежегодно в период подъема заболеваемости ОРВИ. Три случая болезни уже зафиксированы в Амурской области, уточняет ИА SakhalinMedia.
Вирус характеризуется быстрым и резким развитием болезни. Инфекция поражает слизистую полости носа и носоглотки. Медики рекомендуют гражданам сделать прививку от гриппа.
На прошлой неделе первые случаи гриппа зарегистрировали в Тюменской области. У взрослого и двоих детей диагностировали гонконгский грипп. Заболевшие не проходили вакцинацию.