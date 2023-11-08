Великобритания расширила антироссийские санкции на 29 позиций

Великобритания ввела новые санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом 8 ноября сообщило правительство страны на своем сайте.

Так, санкции были расширены на 29 позиций, в том числе против производителей драгметаллов и горнодобывающих компаний РФ.

Ранее, 2 ноября, США также расширили санкционный список, связанный с Россией. Новые ограничения направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесены 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

До этого, 12 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. Там напомнили об опыте экономических отношений США и КНР, из-за торговой напряженности которых Пекин потерял 0,3% ВВП, а Вашингтон — 0,1% ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.