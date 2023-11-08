Пожароопасный сезон завершился в Хабаровском крае в связи с приходом снежного циклона. Соответствующий приказ подписал министр лесного хозяйства и лесопереработки региона Максим Гулько.

По данным ИА AmurMedia, с весны в Хабаровском крае ликвидировали больше 830 природных возгораний. Площадь горения составила почти 854 тыс. га, что меньше итога 2022 года на 38 тыс. га. Сложная обстановка сохранялась до середины августа. Дополнительные силы и средства удалось привлечь за счет введения режимов ЧС.

В связи с обильным снегом и установлением отрицательной среднесуточной температуры пожароопасный сезон закрыли в последних 12 лесничествах на территориях Вяземского, Бикинского, Нанайского, Хабаровского районов, а также районе имени Лазо. Организации лесного хозяйства уже приступили к подготовке к сезону 2024 года. Специалисты проверят состояние техники, наличие оборудования и инвентаря.

3 ноября пожароопасный сезон завершился в Астраханской области. За сезон обустроено 370 км противопожарных полос, восемь раз вводились ограничения на поселения лесов, проведено больше 900 рейдов. Принятые меры помогли не допустить возгораний в лесах.