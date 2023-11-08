Автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске

Депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Филипоненко погиб в Луганске в результате взрыва его автомобиля. Об этом 8 ноября сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров в своем Telegram-канале.

«В Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», — написал Юров.

По словам депутата, в феврале прошлого года на Филипоненко уже совершалось покушение. Тогда около здания представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина, пострадал водитель.

Как сообщили в Telegram-канале Луганского информационного центра (ЛИЦ), в среду, 8 ноября, в машине Филипоненко сработало взрывное устройство. В результате депутат получил не совместимое с жизнью ранение.

Также известно, что взрыв прогремел, когда он выехал из дома. Кадры с места происшествия показала съемочная группа «Известий».

В Telegram-канале Следственного комитета РФ рассказали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Проводится осмотр автомобиля, а также места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.

Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования в связи с гибелью Филипоненко.

«От нас ушел умный, добрый, позитивный человек, настоящий патриот родной Луганщины и ее мужественный защитник. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.