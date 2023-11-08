МВФ заявил о вреде антироссийских санкций европейской экономике

Эскалация конфликта на Украине и связанные с ним санкции несут существенные риски для восстановления европейской экономики. Об этом говорится в посвященном Европе ноябрьском региональном экономическом обзоре от Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном на сайте организации.

Путь восстановления европейской экономики остается неопределенным. С одной стороны, МВФ допускает, что инфляция в регионе может вернуться к целевому показателю быстрее, чем ожидалось. Это, по мнению аналитиков, ускорит темпы роста экономики Европы.

«Однако в целом преобладают риски ухудшения экономического роста. Сценарий стагфляции с более высокой инфляцией и стагнацией роста является ключевым риском, который может привести к неблагоприятным макрофинансовым последствиям для финансовой стабильности и обеспечения приемлемого уровня госдолга», — говорится в отчете.

Например, дополнительные скачки цен на сырьевые товары могут заставить центральные банки Европы ужесточить денежно-кредитную политику сильнее, чем ожидается, и тем самым снизить экономический рост. Однако кроме рисков ухудшения экономического роста риски на геополитическом фронте также остаются существенными, считают авторы отчета.

«Эскалация <конфликта> на Украине и связанные с ней санкции нарушат торговлю, денежные переводы, прямые иностранные инвестиции и финансовые потоки, поставив под угрозу перспективы восстановления экономики», — говорится в отчете.

Кроме того, по мнению аналитиков, тенденция на переход к протекционизму, ослабление международных связей и нехватка важнейших металлов могут стать причиной роста производственных издержек, перебоев в поставках и финансовой нестабильности, обращает внимание «Газета.Ru».

8 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров, отметил, что Евросоюз из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд. за последние полтора года. Число секционных ограничений в отношении России превысило более 17 тыс., отметил министр.

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Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года.