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Экс-педагогов обвинили в кражах со счетов детей с ОВЗ в Мичуринске

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Суд в Мичуринске Тамбовской области вынес приговор в отношении бывшего социального педагога и бывшего мастера производственного обучения аграрного техникума. Их обвинили в хищении крупных сумм со счетов детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Тамбовской области, с апреля 2021 года по апрель 2022 года фигуранты, воспользовавшись служебным положением и тем, что воспитанники им доверяли, тайно завладели деньгами с их банковских счетов. В общей сложности они похитили более 2 млн рублей.

Подсудимые полностью признали вину, раскаялись в содеянном и частично возместили вред. Бывшего социального педагога приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года. Наказание является условным с испытательным сроком 3 года. А бывшего мастера производственного обучения приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года 6 месяцев. Наказание также условное с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

С осужденных в пользу потерпевших взыскали материальный ущерб на сумму 1,4 млн рублей и 855 тыс. рублей соответственно.

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