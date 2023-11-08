Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
Минздрав Палестины заявил о более чем 10,5 тыс. погибших в секторе Газа
Мир
Украинская разведка подтвердила причастность к убийству депутата ЛНР
Мир
ФРГ в 2023 году одобрила поставки военной продукции Израилю на €303 млн
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $81 за баррель впервые с 24 июля
Экономика
В ЦБ заявили об угрозе для мировой экономики в случае конфискации активов РФ
Общество
Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взяток
Мир
Финляндия уведомила РФ о ходе расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
Происшествия
Прокуратура устанавливает причины нападения мужчины с мачете в Люберцах

Политолог усомнился в принятии Украины и Молдавии в ЕС в ближайшее время

Мартынов: ЕС будет спекулировать на теме вступления Украины и Молдавии
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз будет спекулировать на теме вступления Украины и Молдавии в объединение. Об этом 8 ноября заявил «Известиям» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее в среду Еврокомиссия выпустила доклад, в котором рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.

«Я бы ничего особенного не ждал с точки зрения перспектив. Понятно, что это не случится ни завтра, ни послезавтра, ни через год, но то, что они будут на этой теме спекулировать, дальше тянуть свою повестку — это совершенно очевидно. Опять куча всяких не вполне внятных слов и определений, которые мягко будут намекать, что, конечно, да, но не сегодня, не через год и даже не через десять», — указал Мартынов.

Вынесли сор: лидеры ЕС разругались из-за Украины
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поссорились из-за превышения полномочий

Накануне в ЕК выразили мнение, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. При этом, по данным испанской газеты Pais, Киеву будет выставлен ряд условий. В частности, украинское правительство должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств и выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией.

До этого, 15 октября, депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что процесс вступления Молдавии в ЕС будет сложным, страна не сможет стать частью объединения без Украины. По его словам, ускорение процесса принятия в Евросоюз невозможно, так как соответствующее решение принимается с согласия всех 27 государств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. Затем в июне президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В свою очередь, молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023