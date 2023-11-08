Политолог усомнился в принятии Украины и Молдавии в ЕС в ближайшее время

Евросоюз будет спекулировать на теме вступления Украины и Молдавии в объединение. Об этом 8 ноября заявил «Известиям» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Ранее в среду Еврокомиссия выпустила доклад, в котором рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией.

«Я бы ничего особенного не ждал с точки зрения перспектив. Понятно, что это не случится ни завтра, ни послезавтра, ни через год, но то, что они будут на этой теме спекулировать, дальше тянуть свою повестку — это совершенно очевидно. Опять куча всяких не вполне внятных слов и определений, которые мягко будут намекать, что, конечно, да, но не сегодня, не через год и даже не через десять», — указал Мартынов.

Накануне в ЕК выразили мнение, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. При этом, по данным испанской газеты Pais, Киеву будет выставлен ряд условий. В частности, украинское правительство должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств и выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией.

До этого, 15 октября, депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что процесс вступления Молдавии в ЕС будет сложным, страна не сможет стать частью объединения без Украины. По его словам, ускорение процесса принятия в Евросоюз невозможно, так как соответствующее решение принимается с согласия всех 27 государств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. Затем в июне президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В свою очередь, молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление.