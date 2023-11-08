Поиски двух рыбаков продолжаются на реке Ик в Татарстане
В Мензелинском районе Татарстана продолжают искать двух рыбаков из Башкирии, пропавших на реке Ик. 5 ноября они отправились рыбачить у села Новый Мелькень и с тех пор не выходили на связь.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в поисковой операции участвуют оперативная группа Мензелинского гарнизона, спасатели из Набережных Челнов, сотрудники МВД, общественники и волонтеры.
Уже обследовано 17 кв. км дна и акватории. Рядом с маяком нашли лодку, примерзшую ко льду. Внутри нее находились вещи рыбаков и медикаменты.
Ранее, 3 ноября, сообщалось, что в Туруханском районе Красноярского края обнаружили рыбаков, которые вышли на лодке 29 октября. В этом районе температура воздуха приближалась к отметке –20 градусов. Мужчины рассказали, что вернуться домой не могли из-за повреждения лодки и поломки ее мотора.