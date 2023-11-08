Снег с дождем и гололедицу спрогнозировали в Приморье из-за циклона
Приморский край окажется во власти очередного циклона 9 ноября. Синоптики прогнозируют ледяной дождь, снег и усиление ветра.
Согласно прогнозам, гребень антициклона уйдет в сторону Охотского моря. Почти по всему Приморью ожидаются осадки в виде снега, дождя, ледяного дождя. Об этом пишет ИА PrimaMedia.
Во многих районах ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода. Кроме того, на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха составит –7…–11 градусов в континентальной части восточных районов и –1…–6 градусов на остальной территории региона.
Во Владивостоке ожидается усиление юго-восточного ветра. Температура воздуха составит до +7 градусов.
Днем ранее снежный циклон накрыл Хабаровский край. На части междугородних трасс было введено ограничение движения.