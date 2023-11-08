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МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

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До тех пор, пока не будет решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, не может быть и речи о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский во вторник, 7 ноября.

«Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — сказал политик в эфире радио ZET.

Яблоньский указал, что Украина выдает Польше только единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни. По его словам, Варшава настроена на то, чтобы быть в одном союзе с Киевом, однако этот спорный вопрос должен быть решен, иначе сотрудничество будет затруднительным.

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7 ноября Еврокомиссия выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным испанской газеты Pais, на основании этого Брюссель готовится рекомендовать странам — участницам объединения дать зеленый свет на продолжение процесса вступления и начать переговоры в начале следующего года.

Еще в июле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, находясь с визитом на Украине, напомнил о геноциде поляков во время Волынской резни в 1943 году. Он указал, что в общей сложности более 100 тыс. поляков «потеряли жизнь в том аду, который создали украинские националисты, но который стал возможен потому, что на Украине был Третий рейх».

В годы Великой Отечественной войны украинский националист и пособник нацистов Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и был идеологом событий 1943 года, называемых Волынской резней.

Тогда украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.

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