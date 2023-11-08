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В Херсонской области уничтожен тайник с боеприпасами и взрывчаткой

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Фото: пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области
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Полицейские в Херсонской области совместно с коллегами из ОМВД России «Генический» обнаружили тайник с оружием и 20 кг взрывчатки на одном из зерновых элеваторов, сообщил 8 ноября портал «МВД Медиа».

О тайнике правоохранителям рассказали местные жители. Они уточнили, что украинские боевики его подорвали при отступлении, но боеприпасы уцелели.

Была обследована территория около 3 кв. м.

«В результате полицейские обнаружили два осколочных гранатометных выстрела, два выстрела от РПГ, 34 взрывателя АР-5, 110 патронов калибра 7,62 и 14,4 мм, а также около 3 кг тротила и 20 кг артиллерийского пороха», — уточнили в полиции.

Боеприпасы и взрывчатка были непригодны для использования, их уничтожили на месте.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) совместно с органами военной контрразведки Восточного военного округа выявило украинский тайник с оружием и боеприпасами в поселке Степное.

Среди обнаруженного, в частности, гранатомет шведского производства АТ-4, три автомата Калашникова АК-74, 20 гранат Ф-1, 12 пакетов со взрывчатым веществом.

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