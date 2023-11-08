Водитель автобуса высадил ребенка на дорогу из-за сломанной карты в Саратове

В Саратове водитель автобуса высадил ребенка на дорогу из-за того, что тот не смог оплатить проезд. Мальчику пришлось добираться до дома в темноте.

О случившемся пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на маму мальчика. По ее словам, инцидент произошел на маршруте «поселок Калашниково – поселок Заплатиновка». Ребенок сел в маршрутку на остановке «Космос». Однако его карта на оплату не сработала. Водитель в грубой форме выгнал маленького пассажира из автобуса.

Женщина утверждает, что деньги на карте были, а не сработала она именно по вине водителя. Он отказался проводить операцию повторно и просто выгнал ребенка из автобуса.

Агентство уточняет, что в июне 2020 года в Саратовской области внесли поправки в закон об организации регулярных перевозок пассажиров. Они, в частности, запрещают высаживать из транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых, если эти действия подвергают опасности их жизнь и здоровье.

2 сентября сообщалось о введении в России новых правил проезда детей на ж/д транспорте. Нововведения касаются поездок несовершеннолетних без родителей. Теперь запрещается высаживать безбилетника младше 16 лет. Исключение составляет передача ребенка сотрудникам полиции. За нарушение закона предусмотрен штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее в РФ ввели запрет на высадку детей из наземного транспорта.