Новосибирский Дом актера превратят в Центр театрального искусства
В Новосибирске на Серебренниковской улице появится новое учреждение культуры «Центр театрального искусства «Дом актера». Союз театральных деятелей России передаст здание специально для этого. Решение принял глава региона Андрей Травников.
В задачи Центра войдут организация и проведение театрализованных и культурных мероприятий, практическая и методическая помощь образовательным и театральным организациям.
Как пишет VN.ru, в региональном минкульте назвали это событие новой вехой в развитии театрального искусства. По словам и.о. главы ведомства Юрия Зимнякова, учреждение культуры будет проводить не только региональные, но и международные мероприятия в области театрального и киноискусства, откроются возможности для обучения деятелей киноиндустрии.
Агентство отмечает, что в Новосибирске учреждения культуры пользуются большим спросом. Чаще всего жители и гости города посещают НОВАТ, «Красный факел» и «Глобус».