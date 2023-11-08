Жительницу Томска через суд заставили убраться в своей квартире
Суд в Томске обязал жительницу Октябрьского района убраться в своей квартире. Она долгое время копила бытовой мусор и пищевые отходы в жилище и тем самым создавала неудобства всему подъезду.
Как пишет РИА «Томск» со ссылкой на региональную прокуратуру, надзорное ведомство провело проверку по коллективному обращению жильцов многоквартирного дома на улице Сергея Лазо.
Было установлено, что женщина в своей квартире, в которой нет ни водоснабжения, ни электроэнергии, не функционируют ни унитаз, ни ванная, складирует различный бытовой мусор и пищевые отходы. Из-за этого по подъезду распространяется зловонный запах, появились крысы и тараканы.
Прокуратура обратилась в суд с просьбой обязать собственницу освободить жилплощадь от мусора и провести санитарную обработку. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
В конце октября сообщалось, что в Москве восьмимесячного младенца с множественными травмами нашли в похожей на свалку квартире. Малыша госпитализировали.