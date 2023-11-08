Вирусолог оценил опасность гонконгского гриппа для России

В Пермском крае выявили три случая заражения гонконгским гриппом, но не стоит переживать по этому поводу — он почти ничем не отличается от обычного гриппа. Пандемия этого заболевания в середине прошлого века была примерно в 10 раз менее опасной, чем недавняя эпидемия COVID-19, рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в среду, 8 ноября.

«Это обычный штамм вируса гриппа фенотипа А (H3N2). Он давно хорошо известен. Сейчас начинается сезон гриппа. Это первые случаи в этом году, но так он у нас каждый год», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Вирусолог добавил, что Гонконг — благоприятное место для развития вирусов из-за влажного климата, большой плотности населения и активного размножения птиц.

Накануне в Роспотребнадзоре по Сахалинской области сообщили, что зафиксировали в регионе первый случай гонконгского гриппа, пишет «Ридус».

Ранее, 3 ноября, в Тюменской области выявили первые случаи гонконгского гриппа, передает НСН.

По информации ведомства, вирус гриппа А (H3N2) характеризуется стремительным развитием инфекции, которая имеет длительную продолжительность и требует симптоматического лечения. Гонконгский грипп поражает слизистую полости носа и ротоглотки, вызывая при этом воспалительные процессы.

Роспотребнадзор обратил внимание, что общая эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе нестабильна. Наблюдается тенденция к росту заболеваемости за последние недели.

Гонконгский грипп получил такое название из-за пандемии 1968–1969 годов, которая унесла жизни почти миллиона жителей Гонконга. В то время болели преимущественно люди преклонного возраста.