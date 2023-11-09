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10 ноября — Международный день бухгалтерии: история и традиции праздника

Во всем мире 10 ноября отметят Международный день бухгалтерии
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Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
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Во всем мире 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник люди, без которых не обойдется ни один офис и ни одна компания, — Международный день бухгалтерии. Учет бумажной документации и финансов очень важен для функционирования любой организации, и в знаменательный день труд этих специалистов чествуют по всему миру. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями торжества.

Международный день бухгалтерии – 2023: история

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день более полувека назад, в 1494 году, итальянский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Этот труд считается «азбукой» для бухгалтеров и закладывает базовые принципы расчетов.

При этом в России у бухгалтеров существует и собственный праздник, который также отмечают в ноябре. 21 ноября 1996 года президент России Борис Ельцин подписал федеральный закон «О бухгалтерском учете». Именно эту дату профессиональное сообщество взяло за основу праздника в РФ. И хотя торжество не закреплено на официальном уровне, «белые воротнички» редко обходят его стороной.

Международный день бухгалтерии – 2023: традиции

В каждом офисе бухгалтеры — уважаемые всеми сотрудники, от которых зависит своевременность выплат и налоговая база компании. Поэтому коллеги часто поздравляют «счетоводов» теплыми словами и подарками и устраивают праздничные чаепития. Руководство не забывает поощрить отличившихся сотрудников денежными премиями, а иногда использует знаменательный день для подведения итогов работы.

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К дате праздника зачастую приурочены съезды специалистов, научные мероприятия, конгрессы и лекции. Бухгалтеры обмениваются опытом и внедряют в работу новые технические решения.

Международный день бухгалтерии – 2023: как поздравить

Виновникам торжества, которые много времени проводят за компьютером, всегда пригодится хорошее рабочее кресло, ортопедическая подушка или коврик для мыши, увлажнитель воздуха на рабочем месте. Светлее сделает рабочие будни фото близких в красивой рамке или именная кружка. Кроме того, наверняка офисного сотрудника обрадует набор кофе или чая и коробка конфет с ним.

1 ноября свой праздник отметили российские менеджеры. «Известия» рассказали, чем занимаются представители этой профессии и как принято поздравлять специалистов.

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