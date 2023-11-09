Деньги отчет любят

На прошлой неделе сотрудники ФСБ и полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступной группы, которая похитила 90 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2020–2022 годах на стимулирование поездок в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

И это далеко не первый случай махинаций с деньгами, которые государство направляет на развитие туризма и смежных отраслей. Прецеденты нецелевого использования средств связаны с программами туристического кешбэка, «Пушкинской картой». Напомню, это карта для молодежи, на которую государство зачисляет 5 тыс. рублей, — их можно потратить на посещение культурных событий. Однако энергичные представители турбизнеса начали принимать средства с «Пушкинских карт» за перевозку, питание и за собственные экскурсионные программы. Что привело к расследованиям и уголовным делам.

Еще одна громкая история связана с проверками целевого использования разнообразных субсидий, которые выделялись Ростуризмом в 2021–2022 годах на развитие туристических проектов — глэмпингов (комфортабельных кемпингов), обустройство турмаршрутов, создание приложений, закупку оборудования. Лихорадочная раздача денег привела к тому, что оформление и распределение велись очень быстро и не всегда оправданно.

На нарушения обращали внимание Федеральная антимонопольная служба, Счетная палата и прочие надзорные органы. В основном они были связаны с тем, что получатели бюджетных денег предоставляли не весь набор необходимых документов, нарушался и предусмотренный порядок выделения средств. То есть гранты до 3 млн рублей выдавались очень бодро, а проверять комплектность и достоверность документации успевали не всегда. Кроме того, правила субсидирования доводились до регионов поздно: профильные органы власти не успевали сформировать пул заявок с подготовленными документами, юридическим и экономическим обоснованием проектов.

И главное — зачастую заявки подавались лишь с целью получить и освоить деньги, «проесть» их, а не с целью реального развития какого-то перспективного туристического проекта. Это системная проблема финансовой помощи малому и среднему бизнесу в туризме: нельзя строить идеологию проекта под субсидию, это дискредитирует бизнес-идею. Сначала должен появиться обоснованный экономический и юридический план, инвестор должен понимать, как будет функционировать объект без привлеченных денег, а лишь потом уже можно говорить о необходимости получить субсидию.

Везде, где есть бюджетные деньги — тем более когда они раздаются на «облегченных» условиях: не через госзакупки и конкурентные процедуры, а путем выделения субсидий, по сути, под честное слово, — всегда появляются злоумышленники. С туристическим кешбэком нашлись аферисты, которые никаких туристов никуда не отправляли, а просто выводили и обналичивали получаемые средства.

Почему так происходит? Сегодня в сфере туризма планомерную, продуманную работу ведут далеко не все госорганы и инвесторы. В регионах местные власти не всегда успевают провести нужные процедуры проверки, часто отсутствует понимание необходимости отчетности по итогам реализации проектов.

Сфера инвестиционной экспертизы для туристических проектов только развивается. Ко мне часто обращаются с просьбой помочь в подготовке первичных документов, и в большинстве случаев документация не выдерживает никакой критики. В качестве примеров типовых ошибок можно привести попытки строительства глэмпингов на землях с несоответствующим видом разрешенного использования, возведение гостиниц в несколько этажей в формате индивидуального жилищного строительства или реализацию проектов туристических маршрутов на особо охраняемых природных территориях без согласования с управляющими учреждениями Минприроды.

Также необходима преемственность знаний, чтобы опыт накапливался, а не прерывался с очередной сменой системы управления. Эту проблему постепенно начали решать: в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Подмосковье был создан Федеральный ресурсный центр подготовки кадров в сфере туризма, который реализует серию программ дополнительного образования. Они направлены на туроператоров, отельеров, муниципальных служащих.

Очевидно, что нужны и программы по работе с государственной поддержкой туризма, нацеленные на всех участников процесса субсидирования. Иначе эти грабли будут снова и снова бить по лбу уже новое поколение специалистов туристической сферы.

Автор — глава комитета Российского союза туриндустрии по правовым вопросам, директор юридической компании «Персона Грата», лектор Российского государственного университета туризма и сервиса

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