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В Хорошево-Мневниках в Москве построят административно-деловой центр

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В Москве в районе Хорошево-Мневники построят административно-деловой центр. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Административно-деловой центр будет построен по программе стимулирования создания мест приложения труда. Его площадь составит 70,5 тыс. кв. м, он расположится на 1-м Силикатном проезде. Там будут находиться объекты делового управления и общественного питания, пишет RT. В рамках проекта появится 5 тыс. рабочих мест, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В рамках соглашения города с инвестором последний обязуется за собственный счет построить социально и экономически важные объекты, где появятся новые рабочие места. Взаимен он частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка под возведение жилья, отмечает «Москва 24». Программа помогает обеспечить комплексную застройку столичных районов, чтобы жители могли найти работу недалеко от дома, а также снизить нагрузку на транспортную систему города.

Как отмечает НСН, тот же инвестор займется строительством спортивного комплекса в Басманном районе, площадь объекта составит 3 тыс. кв. м. После полноценного запуска в учреждение смогут трудоустроиться 70 человек.

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1 ноября мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на северо-западе и западе Москвы построят производства, офисы, жилые дома и другую недвижимость. По его словам, строительство будет происходить на месте старых нежилых зданий, сообщает телеканал «360». Всего планируется возвести свыше 120 тыс. кв. м недвижимости.

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