Попавших в ледяной плен двух лебедей спасли охотники на Алтае
В Алтайском крае в селе Баево охотники спасли пару лебедей, которые застряли во льду. Сейчас птицы в безопасности.
Как пишет altapress.ru, лебеди оказались из позднего выводка. Они не успели опериться и улететь, и поэтому остались на озере одни.
Их дальнейшую судьбу решат специалисты регионального управления охотничьего хозяйства. Не исключено, что, после того как пара окрепнет, птиц перевезут в заказник «Лебединый».
В июле сообщалось, что в Благовещенске спасли маленьких утят, которые забились под бетонную плиту. Горожане не смогли достать птенцов своими силами и обратились к профессионалам. Спасатели подняли плиту при помощи специального инструмента и высвободили троих малышей из бетонного плена.