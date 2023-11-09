Чистый элемент

Завтра, 9 ноября, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжит изучение «дела Камилы Валиевой». Слушания в связи с допинговыми обвинения в адрес юной российской фигуристки начались 26 сентября. Но трех дней, изначально отведенных для рассмотрения дела, не хватило. Судьи попросили для изучения «обстоятельств» два новых заседания. По идее, намерение арбитража не поддаваться давлению в нынешней геополитической ситуации — хороший знак. Ведь на кону — не только карьера одной из самых талантливых одиночниц, но и золото командного турнира на Олимпиаде-2022. Позиция российской стороны в том, что наша спортсменка невиновна, остается неизменной.

Коллегия из трех арбитров 26–28 сентября заслушала показания РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU), VADA, Валиевой и экспертов. Информация до вынесения приговора обычно не обнародуется, однако позиции сторон давно известны.VADA настаивает на виновности спортсменки и требует максимально возможного наказания — четыре года дисквалификации и лишения всех титулов начиная с 25 декабря 2021 года, в том числе пересмотра итогов олимпийского командника в пользу сборной США. Валиева заявляет о полной невиновности, а РУСАДА согласно объявить спортсменке выговор и лишить ее звания чемпионки страны-2022 с сохранением результатов ЧЕ-2022 и ОИ-2022.

ISU придерживается компромиссного подхода, который, зная традиции CAS, можно считать наиболее реалистичным. Предлагается частично признать вину фигуристки, но, учитывая ее юный возраст (на момент нарушения Камиле было всего 15 лет), ограничиться двухлетним отстранением. Что при этом произойдет с ее титулами на ЧР, ЧЕ и ОИ — не совсем ясно. Очевидно, что при сохранении золота у сборной России в Пекине-2022 гарантирован скандал со стороны американцев, которые и так уже шумно протестовали в связи с длительной отсрочкой вручения наград. Но особенность дела такова, что после оглашения вердикта в любом случае будут недовольные.

Есть мнение, что причина переноса слушаний в CAS с сентября на ноябрь — в том, что сторона защиты обвинила VADA в нарушении процедуры информирования о положительном тесте. По правилам о нем должны одновременно узнавать все заинтересованные стороны, но в этом случае якобы письмо направлено спортсменке с задержкой. С учетом того что Стокгольмская лаборатория ранее тоже нарушила стандарты тестирования по срокам, это плохой фон для стороны обвинения. Как бы то ни было, суд принял решение «подготовить дополнительную документацию» и продолжить изучение доказательств 9–10 ноября. Теперь приговор практически наверняка не обнародуют до Нового года. А это значит, что пауза с вручением медалей призерам командного турнира Олимпиады-2022 составит более двух лет.

В ожидании возобновления слушаний о «деле Валиевой» публично высказалась ее тренер Этери Туберидзе. «Я считаю, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть», — сказала знаменитый специалист в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу». «Это чья ошибка? Наша? Нет. Спортсмен на Олимпиаде был чистый? Да. Это к кому вопросы? К лабораториям. Это их вина, не вина команды. Медаль не должны быть пересмотрена. Скажи они о результатах заранее, катались бы Аня [Щербакова] и Саша [Трусова]. И результат команды был бы тот же. Они бы тоже выиграли».

Кроме того, Тутберидзе предложила «посадить всех участников процесса на детектор лжи». «Я хочу знать правду. Я хочу знать, откуда это взялось, что это и почему. У меня столько вопросов! И я думаю, что на них никогда не получу ответа». Здесь надо пояснить, что полиграф действительно иногда используется в антидопинговых расследованиях. Но только как вспомогательное средство. Как прямое доказательство виновности или невиновности это не работает. Тем более что Камиле 18 лет исполняется только 26 апреля 2024 года. А до этого возраста никакого «детектора лжи» в ее показаниях (ключевых по данному делу) быть не может. Вероятно, предложение Этери Георгиевны относится к персоналу спортсменки. Однако в нашем спортивном сообществе эту идею пока восприняли без особого энтузиазма.

Что касается претензий по поводу допуска на Олимпиаду спортсменов с непроверенными допинг-тестами, то по большому счету Тутберидзе, безусловно, права. Подобная практика приводит к снятию атлетов с Игр за «старые грехи», что обесценивает олимпийские старты. Вот только могущество антидопинговых организаций (VADA и ITA) сейчас столь велико, что это они диктуют организаторам ОИ свои условия, а не наоборот. Во время Олимпиады в Токио целый ряд спортсменов получили «черные метки» и аннулирование результатов из-за положительных проб, которые были сданы за несколько недель до Игр. Увы, таковы реалии допинг-контроля. С точки зрения интересов спортсменов и болельщиков это бред. Но праведный гнев к «делу Валиевой», к сожалению, не пришьешь.

Если ли надежда на позитивный исход дела? В CAS были десятки случаев, когда спортсменам отменяли или смягчали приговор из-за «бытового заражения». Причем порой арбитры верили невероятным рассказам вроде передачи допинга через поцелуй, через общее полотенце или тактильный контакт. В случае с Валиевой сторона обвинения защиты была обязана представить объяснение, как триметазидин, бесполезный в фигурном катании, оказался в организме спортсменки. И то, что «попадание запрещенного вещества в организм спортсменки с высокой долей вероятности связано с контаминацией (непредумышленным смешением допинга с обычной пищей)» — вполне нормальное объяснение. Контаминация (в основном связанная с загрязненными БАДами), сейчас вообще самое популярное слово в объяснительных спортсменов по поводу положительных тестов.

Другой вопрос, что это всё надо доказать — и одних показаний свидетелей обычно недостаточно. Но альтернативой может быть только признание вины в надежде на смягчение приговора. Антидопинговая система устроена так, что раскаяться и наплевать на свое доброе имя (даже когда атлет уверен в своей невиновности) — проще и дешевле. Признай Валиева сразу свою вину, она уже отбыла бы наказание, и спокойно продолжила карьеру. Однако данное дело затрагивает не только лично Камилу, но и всю сборную страны, да еще и в вопросе с олимпийским золотом. Так что никакие компромиссы (со своей совестью и антидопинговыми органами) здесь невозможны. Борьба будет идти до конца.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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