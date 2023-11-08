Большая игра

После визита французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан и Узбекистан на прошлой неделе России, делающей ставку и акцент на восточном направлении, предстоит проанализировать активность Парижа по нескольким причинам.

Во-первых, источники Bloomberg и Politico явно не на ровном месте подчеркнули: необъявленная, но очевидная цель Макрона — добиться дистанцирования Ташкента и Астаны от Москвы. Во-вторых, даже если в ходе переговоров Макрона с президентами Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым речь шла бы исключительно об экономике — она важнейшая грань и измерение политики.

Едва ли во Франции при подготовке визита были не в курсе того значения, которое Россия придает в Центральной Азии международным транспортным проектам, какую роль отводит Казахстану и Узбекистану. В частности, и прежде всего, речь идет о международном транспортном коридоре (МТК) «Север – Юг».



Не случайно на днях в Бангкоке на заседании комитета ЭСКАТО по транспорту в рамках круглого стола «Коридор Север – Юг: возможности и вызовы» представитель профильного ведомства Узбекистана Бекзод Холматов снова подтвердил серьезность намерений Ташкента. В частности, речь шла о создании мультимодальных транспортных коридоров Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан и Белоруссия – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан. Инициатива призвана укрепить МТК за счет появления альтернативного транспортного коридора к восточному ж/д маршруту коридора «Север – Юг».

Процесс появления новой геостратегической реальности с участием России в регионе активно развивается. Это подтверждает и тот факт, что в апреле 2023-го Казахстан, Россия и Туркменистан объявили о намерении создать единый логистический оператор на восточном маршруте МТК. К слову, 9 ноября российский и казахстанский лидеры Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев планируют провести переговоры. Повестка, как всегда, насыщенная.



Таким образом, списывать со счетов задачу руками Макрона сорвать или, во всяком случае, поставить под угрозу срыва совместные планы президентов РФ, Казахстана и Узбекистана нет оснований с учетом нынешних международно-политических реалий.

К тому же торопиться французской стороне и Евросоюзу есть куда и по другой причине. Дело в том, что в начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер представил новую стратегию, которая предусматривает разворот на юг. В частности, речь идет о готовности госкорпорации увеличить поставки голубого топлива в Казахстан и Узбекистан. На повестке дня и расширение существующих мощностей, и газификация. Более того, перспектива создания новых газотранспортных маршрутов в ближайшие пять лет — также в планах российской стороны.

«Газпром» реализует стратегию развития, автором которой стал президент Владимир Путин. Осенью 2023 года он предложил Узбекистану и Казахстану совместно с Россией сформировать «газовый союз». По оценкам специалистов, уже к 2030 году потенциал экспорта в Центральную Азию мог бы вырасти до 20 млрд куб. м.

Но трудно себе представить, как даже при самом благоприятном для Франции сценарии поставки урана из Казахстана и Узбекистана во Францию (после госпереворота в Нигере французы потеряли крупнейшего поставщика урана в Африке) могли бы заслонить, перевесить для этих стран выигрыш от топливно-энергетического сотрудничества Ташкента и Астаны с Москвой. В конце концов, газопровод на земле, равно как и запасы топлива — куда более постоянная величина, чем контракты на поставку урана.

С Москвой центральноазиатские государства выстраивают многогранное и разностороннее партнерство, которое отнюдь не ограничивается только транзитом и поставками газа. Ничего подобного Париж, находящийся от региона на расстоянии почти 5 тыс. км, предложить не сможет при всём желании.



В любом случае экономический потенциал двух богатых ресурсами постсоветских республик всегда будет приковывать особый интерес европейских игроков, а также Турции, которая никогда не отделяет экономику от политики и гуманитарного сотрудничества. Особенно с тюркскими странами.

Казахстан 3 ноября принял X юбилейный саммит Организации тюркских государств, на котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил странам региона перейти на единый тюркский алфавит для укрепления гуманитарных связей и сотрудничества. Эта инициатива демонстрирует, что турки категорически не намерены уступать французам, с которыми находятся в состоянии холодной войны, Узбекистан и Казахстан. Об этом красноречиво говорят и данные по товарообороту Ташкента и Астаны с Парижем и Анкарой. Если в 2022 году товарооборот Казахстана и Турции составил $6,4 млрд с прицелом и планами сторон довести показатель до $10 млрд, то товарооборот Казахстана и Франции за аналогичный период составил чуть более $2,5 млрд.



Соревноваться по торговым показателям, говоря об Узбекистане и Казахстане, Турция может с Россией. Вернее, сможет в будущем, поскольку только за май 2023 года товарооборот Казахстана с Россией составил $10,5 млрд. Что же касается Узбекистана, то в 2022 году товарооборот между нашими странами составил рекордные $9,28 млрд, оставив на втором месте даже такую супердержаву, как Китай.

Как бы там ни было, обольщаться, подвергаться головокружениям от успехов не стоит. Внимание Франции к Узбекистану и Казахстану должно тонизировать.

Автор — директор Центра изучения новой Турции.

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