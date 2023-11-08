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Гости выставки «Россия» увидели совещание Новака по газификации

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Посетители международной выставки-форума «Россия» 8 ноября наблюдают за выступлением вице-премьера РФ Александра Новака в ходе заседания Федерального штаба по газификации.

В рамках выставки открыт павильон координационного центра правительства. Он дает возможность людям ближе познакомиться с работой властей, узнать больше о национальных проектах, которые реализуются по поручению президента РФ Владимира Путина.

Координационный центр в павильоне воссоздан в уменьшенном масштабе. Каждый посетитель сможет ознакомиться со спецификой работы правительства России. За время работы выставки здесь пройдут совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов и экспертов.

Новак также осмотрел павильон «Газпром» на выставке и поделился своим мнением о нем.

«Я впечатлен тем, что я здесь увидел. Это очень современный уровень. Я бы сказал суперсовременный потому, что мы видим здесь на экранах и на видеороликах обучающие программы для детей, для молодежи, для наших жителей, для гостей выставки «Россия». Это история добычи газа в России, это показывает тот труд, который многотысячный коллектив «Газпрома» обеспечивает, чтобы добывать газ для потребителей России, для того, чтобы как раз доводить его до каждого домовладения», — заявил он.

Вице-премьер также порекомендовал посетителям побывать на интерактивных тренажерах для путешествий по ключевым месторождениям газа.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ.

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Социальная газификация — федеральная программа, объявленная президентом, в рамках которой отменена плата за подключение от магистральной трубы до границ участка. С 1 марта 2023 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространена на объекты образования и здравоохранения.

Ранее, 11 октября, Путин предложил внести участников спецоперации и инвалидов в перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации. Он также напомнил, что год назад предложил оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов.

В конце мая Новак заявил, что уровень газификации в России достаточно высок, однако данный показатель планируется увеличить в ближайшие годы. Он отметил, что газификация составляет 73%, что является беспрецедентным показателем. При этом Путин поставил задачу максимально завершить этот процесс к 2030 году.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей 54 регионам страны для проведения социальной газификации. Ряду категорий граждан, например, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низким доходом или многодетным семьям будет оказываться дополнительная поддержка.

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