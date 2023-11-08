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Замглавы МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о ЕС без эксгумации останков поляков

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Без окончательного решения вопроса об эксгумации останков поляков в результате Волынской резни Украине «нечего мечтать» о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом во вторник, 7 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радио ZET.

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной. Без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», — сказал он.

По мнению Яблоньского, это серьезный спорный вопрос, который должен быть решен. Иначе государствам будет трудно сотрудничать, добавил заместитель министра иностранных дел.

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27 октября представитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что специалисты в Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Отмечалось, что польская сторона направила украинским профильным ведомствам запросы на проведение эксгумации, экспертизы и последующего захоронения. Киев выдает Варшаве единичные разрешения на проведение поисков и эксгумации останков жертв Волынской резни.

Ранее, 20 июня, Яблоньский заявил, что Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших. При этом он выразил уверенность, что конфликт между Варшавой и Киевом будет решен положительно и Польша сможет приступить к работам по эксгумации.

Днем начала Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда произошло массовое уничтожение польского гражданского населения украинскими боевиками Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии (ОУН – УПА) (экстремистская организация, запрещена в РФ). Националисты отрубали людям головы и пальцы, вспарывали животы, заживо сжигали детей, женщин и стариков. За несколько месяцев этнических чисток на Волыни, которая до 1939 года входила в состав Польши, погибли не менее 50 тыс. поляков.

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