Вильфанд пообещал москвичам комфортную и теплую погоду на текущей неделе

Теплая и комфортная погода сохранится в Москве в ближайшие дни, осадков не ожидается до воскресенья. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в среду, 8 ноября.

Синоптик отметил, что первая половина этой недели очень теплая. Температура в понедельник и вторник была выше нормы на 8 градусов. По климату она соответствовала третьей декаде сентября.

«Во второй половине недели погода будет не очень теплой, но теплой. Она будет превышать норму не на 8 градусов, а уже на 4–5, начиная с завтрашнего дня. В целом, погода комфортная: в четверг, пятницу и субботу ночные температуры будут +2...+4 градуса, а дневные — +5...+7, по области — до +9 градусов. Осадков не ожидается», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он добавил, что в воскресенье и понедельник в столице прогнозируется теплая погода, но облачная и дождливая.

В этот же день ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что надвигающийся на Москву антициклон прекратит дожди в среду, сообщает телеканал «360».

7 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается достаточно хорошая и теплая для этого времени года погода — без ночных заморозков и преимущественно без сильных осадков. По его словам, только в выходные на этой неделе ожидаются сильные осадки, которые в основном выпадут в виде дождя.

Ранее, 4 ноября, Вильфанд предупреждал, что к концу этой недели погода в столице вернется к ноябрьским значениям, пишет «Москва 24».