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Технологическую часть вокзала «Варшавская» в Москве выполнили уже на 50%

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В Москве технологическую часть вокзала «Варшавская» построили уже на 50%. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь участка составляет свыше 12 га, там стартовало строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, стоянки такси и перехватывающей парковки. Кроме того, там возводится здание конечной станции для городского транспорта, сообщает телеканал «360».

Бочкарев подчеркнул, что в ходе реализации проекта создается комфортная инфраструктура для жителей района и пассажиров метро, отмечает НСН. Вокзал «Варшавская» обеспечит удобную пересадку, увеличит пропускную способность улично-дорожной сети, улучшит транспортную доступность расположенных рядом с вокзалом районов, уточняет сайт aif.ru.

Заммэра отметил, что в ближайшее время будут завершены работы по укладке верхнего дорожного покрытия на локальной улично-дорожной сети проекта. Кроме того, специалисты приступили к устройству тротуаров и пешеходных дорожек, начали укладку бортового камня, пишет «Москва 24».

Помимо этого, началась реконструкция Каширского проезда. В ходе нее планируется расширить проезжую часть и добавить дополнительные полосы.

Общая площадь работ составит более 13,5 тыс. кв. м, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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2 ноября сообщалось, что в Москве на Лужнецкой набережной появится новая городская площадь. Она станет центральным общественным пространством для жилого комплекса, строительство которого ведется в районе Хамовники рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники».

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