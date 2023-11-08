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Морозы до -42 градусов спрогнозировали в Якутии

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Синоптики прогнозируют метели и морозы на территории Якутии в ближайшие дни. Минимальная температура составит -42 градуса.

По данным Якутского УГМС, скорость ветра 8 ноября составляет до 5 м/с, местами отмечаются порывы 9–14 м/с. Осадки не наблюдаются в большинстве районов. По ночам 9 и 10 ноября ожидается небольшой снег на западе, по нижней Лене и в Анабарском районе. На побережье возможны метели с усилением ветра до 21 м/с. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Температура воздуха в ближайшие двое суток по ночам будет опускаться до -30…-35 градусов, на северо-востоке до -37…-42 градуса. Днем ожидается -15…-20 градусов, местами до -8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал 2023 год самым теплым за весь период средней глобальной температуры. Это связано с увеличивающимся содержанием парниковых газов в атмосфере и увеличением температуры в Тихом океане.

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