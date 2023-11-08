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Число погибших в Газе сотрудников БАПОР возросло до 92 человек

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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Число погибших сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) увеличилось до 92 человек. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил генеральный комиссар организации Филипп Лаццарини.

«Прошел уже месяц с момента атаки Израиля и жестокой войны, и осады в Газе. Мне очень больно от того, что 92 коллеги из БАПОР были убиты в Газе», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Кроме того, он призвал к «прекращению огня ради человечества».

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Ранее, 7 ноября, БАПОР заявило о прямом ударе по школе ООН и гибели 89 сотрудников организации при эскалации конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что еще как минимум 26 сотрудников получили ранения.

По последним данным 7 ноября, количество погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта превысило 10,3 тыс. человек. Так, количество погибших составляет 10 328 человек, среди которых 4237 детей. При этом пострадали 25 956 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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