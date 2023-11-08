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На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Макет Москвы»

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Павильон «Макет Москвы» открылся на ВДНХ после реконструкции. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В ходе реконструкции специалисты очистили макет, отремонтировали и отреставрировали некоторые его сооружения и объекты. Также частично были заменены светодиодные элементы подсветки, обновлены парковые и зеленые зоны макета, убраны газонные вставки, пишет RT. Также с макета удалили загрязнения и заменили осыпавшиеся деревья.

Кроме того, в макете модернизировали звуковую систему: теперь к восьмиканальной системе звука добавилась четырехканальная звуковая система для усиления звуковых эффектов при проведении экскурсий и светотехнических шоу.

«Макет Москвы» был обновлен к открытию выставки-форума «Россия» на ВДНХ, уточняет агентство городских новостей «Москва». Там заработал VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы», сообщает телеканал «360». Желающие могут отправиться в виртуальное путешествие с голосовым и музыкальным сопровождением. Также в павильоне представят акустическое шоу «Говорит Москва».

Работа по созданию павильона началась в 2012 году по поручению мэра столицы Сергея Собянина. В проекте задействовали более 60 архитекторов, художников, чертежников, макетчиков и электриков. Площадь макета — модели города в рамках внешних границ Садового кольца — на данный момент составляет 429 кв. м, отмечает РИАМО. Там представлено свыше 23 тыс. зданий и сооружений, выполненных в масштабе 1:400.

Располагается павильон на Сиреневой аллее. С момента открытия 3 октября 2017 года его посетили уже более 1,9 млн человек, пишет «Москва 24».

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7 ноября стало известно, что за первые три дня выставку «Россия» на ВДНХ посетили рекордные 448 тыс. человек. Показатель в почти 450 тыс. человек является рекордным для ВДНХ. В день открытия выставки 4 ноября ее посетили 191 тыс. человек, 5 ноября — 123 тыс. человек, 6 ноября количество посетителей составило 134 тыс. человек.

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