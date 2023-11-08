Bloomberg назвало дату анонса GTA VI

Видеоигровая компания Rockstar Games, являющаяся дочерним подразделением Take-Two Interactive, планирует на этой неделе анонсировать шестую часть компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA). Об этом в среду, 8 ноября, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, в следующем месяце Rockstar Games планирует опубликовать трейлер GTA VI, приурочив его к 25-летию компании.

«Ни одна видеоигра не вызвала большего энтузиазма среди фанатов и инвесторов, чем Grand Theft Auto VI, которая, как ожидается, станет одним из самых значительных развлекательных релизов десятилетия», — говорится в сообщении.

Предыдущая игра серии GTA V была продана тиражом более 185 млн копий и является второй самой продаваемой видеоигрой всех времен после Minecraft.

Предположительно, действие Grand Theft Auto VI будет происходить в вымышленной версии американского города Майами, главными героями игры станут мужчина и женщина, сообщает Bloomberg.

О начале работы над шестой частью GTA Rockstar Games сообщила 4 февраля 2022 года. На следующий день котировки Take-Two Interactive выросли более чем на 7% на фоне сообщений о разработке новой части Grand Theft Auto.