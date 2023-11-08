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Специалисты МЧС обезвредили 93 тыс. опасных предметов в новых регионах РФ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Специалисты МЧС России, работающие в новых регионах России, обезвредили там более 93 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом 8 ноября сообщил глава ведомства Александр Куренков.

«Обследовано более 1 тыс. га, обезврежено свыше 93 тыс. взрывоопасных предметов», — отметил он в ходе правительственного часа в Госдуме.

Одновременно с работой по разминированию в пострадавшие от конфликта населенные пункты Донбасса доставлено 300 тыс. т гуманитарной помощи. В ее сборе участвуют другие регионы России, а также представители обеих палат парламента, волонтеры и общественники, сообщил министр.

«В Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях созданы территориальные органы МЧС России», — добавил Куренков.

Помимо этого в Мариуполе построен Республиканский спасательный центр, где будут служить 800 спасателей. Еще один должен появиться в Запорожье. Также в головное министерство интегрированы горноспасательные подразделения ДНР и ЛНР.

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Ранее, в июле, сообщалось, что пиротехнические отряды МЧС России очистили от взрывоопасных предметов более 890 га в новых регионах России, было обнаружено и обезврежено свыше 90 тыс. боеприпасов. Как отмечал Куренков, пиротехники обследуют на наличие взрывоопасных предметов территорию в Тельмановском районе ДНР, где планируется строительство железнодорожной линии.

28 октября стало известно, что дети пожарных и спасателей МЧС России из Донецка, Мариуполя, Ясиноватой, Горловки и Макеевки побывали на отдыхе в лагере на Азовском море. Из Донбасса в Ростовскую область приехали более 100 ребят — детей сотрудников ведомства, которые выезжают тушить пожары под обстрелами и рискуют жизнью при разминировании, восстанавливая инфраструктуру региона.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября. Российские власти ведут работу по восстановлению и обеспечению безопасности территорий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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