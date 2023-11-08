Реклама
Прямой эфир
Экономика
Российские аграрии собрали 147 млн т зерна
Мир
Лавров указал на безрезультатность работы ООН по возобновлению зерновой сделки
Мир
G7 продлит заморозку активов России
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у израильских чиновников планов по оккупации Газы
Мир
Ведущий Карлсон назвал Украину и Байдена двумя ошибками в истории США
Политика
В Госдуме назвали недальновидными планы США передать Украине российские активы
Общество
В РФ выявили десять случаев варианта коронавируса «Пирола»
Мир
Крупнейший голубой бриллиант продали на аукционе Christie’s за 4 млрд рублей
Авто
Geely объявил о начале продаж в России нового седана Geely Emgrand
Мир
Жители Земли 9 ноября увидят затмение Венеры
Политика
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Спорт
Форвард Панарин набрал 20 очков в 12 матчах НХЛ и повторил достижение Ягра
Общество
Актриса Раиса Максимова попала в больницу

Российские аграрии собрали 147 млн т зерна

Лут: в РФ собрали 147 млн т зерна, экспортный потенциал составил 65 млн т
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские аграрии собрали уже 147 млн т зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 млн т, сообщила в среду, 8 ноября, первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках «Сибирской аграрной недели» в Новосибирске.

«Мы по состоянию на вчера собрали уже, с учетом новых территорий, 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года. Будем убираться весной», — сказала замминистра.

Она подчеркнула, что ситуация нормальная. Потенциал России по текущему сезону экспорта зерна с учетом прогнозов на уборку урожая составляет 65 млн т, уточняет «Газета.Ru».

Для этого у Минсельхоза есть все возможности, однако в реализации планов есть внутренние и внешние сложности, продолжила Лут. Она указала на сложности с железной дорогой, которые решаются ежедневно. Замминистра напомнила, что в Высоцке Ленинградской области открылся порт, который нарастит объемы транспортировки.

«Порт Высоцкий мы тоже ориентировали на вывоз зерна из Сибири, это очень важно, чтобы не шли потоки, которые исторически идут на юг, они туда и должны идти, соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и, когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Но, в целом, потенциал по этому сезону у нас 65 млн т», — сказала она.

Свое возьмем: как России разбогатеть на экспорте пшеницы
Как объемы вывоза самой популярной зерновой культуры могут повлиять на цены в стране

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Он отмечал, что на экспорт зерновых в этом году пойдет не менее 50–60 млн т. По мнению президента, страна сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что динамика сбора урожая овощей и фруктов в этом году остается положительной. Он отметил, что планируется собрать 130 млн т зерновых культур.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023