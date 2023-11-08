Российские аграрии собрали 147 млн т зерна

Российские аграрии собрали уже 147 млн т зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 млн т, сообщила в среду, 8 ноября, первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках «Сибирской аграрной недели» в Новосибирске.

«Мы по состоянию на вчера собрали уже, с учетом новых территорий, 147 миллионов тонн зерна, и, учитывая перспективы уборки, понятно, что что-то не уберем до конца года. Будем убираться весной», — сказала замминистра.

Она подчеркнула, что ситуация нормальная. Потенциал России по текущему сезону экспорта зерна с учетом прогнозов на уборку урожая составляет 65 млн т, уточняет «Газета.Ru».

Для этого у Минсельхоза есть все возможности, однако в реализации планов есть внутренние и внешние сложности, продолжила Лут. Она указала на сложности с железной дорогой, которые решаются ежедневно. Замминистра напомнила, что в Высоцке Ленинградской области открылся порт, который нарастит объемы транспортировки.

«Порт Высоцкий мы тоже ориентировали на вывоз зерна из Сибири, это очень важно, чтобы не шли потоки, которые исторически идут на юг, они туда и должны идти, соответственно, Сибирь у нас будет заточена на Высоцк, на Балтику, и, когда откроется Китай, мы пойдем через Забайкальский край и будем обеспечивать Китай. Но, в целом, потенциал по этому сезону у нас 65 млн т», — сказала она.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Он отмечал, что на экспорт зерновых в этом году пойдет не менее 50–60 млн т. По мнению президента, страна сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что динамика сбора урожая овощей и фруктов в этом году остается положительной. Он отметил, что планируется собрать 130 млн т зерновых культур.