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Крупнейший голубой бриллиант продали на аукционе Christie’s за 4 млрд рублей

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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На аукционе дома Christie's в Женеве 7 ноября продали самый крупный за всю историю торгов ярко-голубой бриллиант за $43,8 млн (4 млрд рублей). Об этом в среду, 8 ноября, сообщает издание Reuters.

Бриллиант Bleu Roya весом 17,6 карата, оправленный в кольцо, является одним из самых редких из обнаруженных камней. Глава ювелирного отдела Christie's в Женеве Макс Фосетт отметил, что он уникален благодаря своему глубокому насыщенному синему цвету и неизмененной грушевидной блестящей форме.

«Она действительно соответствовала всем требованиям, поэтому нам удалось заинтересовать коллекционеров по всему миру, от Дальнего Востока до Америки. Мы очень довольны результатом», — сказал Фосетт.

На аукционе Christie's 7 ноября были проданы десятки редких ювелирных изделий на общую сумму более $77 млн.

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Ранее, 17 апреля, индийский телеканал Wion сообщил об обнаружении компанией VD Global так называемого алмаза-матрешки, представляющего собой алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один драгоценный камень. Находка была сделана осенью 2022 года на одном из предприятий компании по обработке алмазов в Сурате. Камень весом 0,329 карата назвали «Бьющееся сердце».

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