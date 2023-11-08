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Geely объявил о начале продаж в России нового седана Geely Emgrand

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Фото: Geely
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Бренд Geely представил к продаже на российском рынке новый С-седан Geely Emgrand. Об этом автопроизводитель сообщил 8 ноября в релизе, который поступил «Известиям».

Автомобили доступны для заказа во всех официальных дилерских центрах Geely. Модель представлена в четырех комплектациях: Standard, Comfort, Luxury и Flagship.

Для седана доступно шесть вариантов окраски кузова: белый, а также металлик серо-голубого, серого, синего, бежевого и темно-синего цветов. Цены на новинку начинаются от 1 999 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме Trade-in минимальная цена составит 1 799 990 рублей.

Авто прилагается с атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 122 л. с. В комплектациях Standard и Comfort Geely Emgrand доступен с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Новинку, начиная с версии Comfort, также можно приобрести с классической шеститупенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. Цена модели с расширенным перечнем оборудования составляет 2 209 990 рублей.

Седан в комплектации Luxury отличается 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, мультифункциональным рулевым колесом с обогревом и кожаной отделкой черного цвета. В нем также предусмотрены круиз-контроль, камеры заднего вида и обогрева лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Его стоимость составляет 2 299 990 рублей.

Новый Geely Emgrand в исполнении Flagship с максимальным уровнем оснащения получил 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, функцию приветственного освещения, светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на крышке багажника и возможностью его бесконтактного открывания. Помимо прочего он оборудован аудиосистемой с шестью динамиками и люком в крыше с электроприводом и шторкой. Цена модели в версии Flagship — 2 479 990 рублей.

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Ранее, 1 ноября, Geely объявил цены на новый седан Geely Emgrand, который был представлен на российском рынке. По информации компании, цена максимальной комплектации составит 2 479 990 рублей.

Модель Geely Emgrand была представлена на российском рынке несколькими днями ранее, 27 октября. О начале ее продаж в официальных дилерских центрах компания объявит позже.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что по итогам III квартала текущего года, кроссовер Geely Monjaro оказался самым популярным автомобилем на российском вторичном рынке. В период с июля по сентябрь кроссоверы Monjaro стоили на вторичке в среднем 3,8 млн рублей.

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