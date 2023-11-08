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Один человек погиб в массовом ДТП на федеральной трассе в Приамурье

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Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе «Амур» в Амурской области. Один человек погиб.

Авария произошла вечером 7 ноября на территории Архаринского района. По данным «Амурской службы новостей», легковой автомобиль Nissan Avenir столкнулся с грузовиками «МАЗ» и SITRAK. В ГИБДД отмечают, что причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на полосу встречного движения.

Водитель иномарки скончался на месте. ИА PriamurMedia уточняет, что автомобиль получил значительные повреждения. Тело погибшего извлекали спасатели.

В Дагестане на трассе Махачкала – Каспийск – Аэропорт столкнулись девять автомобилей. Травмы получили семь человек.

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