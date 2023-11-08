Блинкен заявил об отсутствии у израильских чиновников планов по оккупации Газы

Израильское руководство не планирует вновь оккупировать сектор Газа. Об этом 8 ноября сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль», — заявил он во время пресс-конференции в Токио, трансляцию вело агентство Reuters.

При этом Блинкен подчеркнул, что Газа не может управляться ХАМАС, иначе ситуация 7 октября повторится снова.

«Возможно, нам нужен переходный период», — подытожил госсекретарь США.

Днем ранее старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что силы безопасности страны будут оставаться в секторе Газа даже после завершения операции против палестинского движения ХАМАС. При этом он отметил, что присутствие сил безопасности не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу и будет управлять анклавом.

6 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ответственность за безопасность в секторе Газа будет лежать на Израиле какое-то время после завершения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.