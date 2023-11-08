Комитет конгресса США одобрил проект передачи замороженных активов РФ Украине

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче российских активов Украине. Согласно данным голосования 7 ноября, комитет одобрил законопроект после 40 голосов за и двух против, трансляция заседания велась на канале в YouTube.

Теперь, согласно документу, госсекретарь США наделяется полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы Банка России или других банков, которые были конфискованы Соединенными Штатами.

Кроме того, решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под юрисдикцией США, теперь сможет принимать и американский президент. После этого финансовые средства будут переходить в специальный «фонд поддержки Украины».

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», — отмечено в документе.

Кроме того, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и «большую семерку» (G7).

Ранее 8 ноября сообщалось, что после встречи министров иностранных дел стран G7 («большой семерки») в Токио была принята совместная декларация, согласно которой российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб, нанесенный Украине.

Как заявил тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных активов РФ. По его словам, в Кремле давно наблюдают за такими попытками изъять российские активы. Это незаконно и противоречит всем возможным правилам.

До этого, 5 ноября, в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times отмечалось, что конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям.