Реклама
Прямой эфир
Экономика
Российские аграрии собрали 147 млн т зерна
Мир
Лавров указал на безрезультатность работы ООН по возобновлению зерновой сделки
Мир
G7 продлит заморозку активов России
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у израильских чиновников планов по оккупации Газы
Мир
Ведущий Карлсон назвал Украину и Байдена двумя ошибками в истории США
Политика
В Госдуме назвали недальновидными планы США передать Украине российские активы
Общество
В РФ выявили десять случаев варианта коронавируса «Пирола»
Мир
Крупнейший голубой бриллиант продали на аукционе Christie’s за 4 млрд рублей
Авто
Geely объявил о начале продаж в России нового седана Geely Emgrand
Мир
Жители Земли 9 ноября увидят затмение Венеры
Политика
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Спорт
Форвард Панарин набрал 20 очков в 12 матчах НХЛ и повторил достижение Ягра
Общество
Актриса Раиса Максимова попала в больницу

Комитет конгресса США одобрил проект передачи замороженных активов РФ Украине

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче российских активов Украине. Согласно данным голосования 7 ноября, комитет одобрил законопроект после 40 голосов за и двух против, трансляция заседания велась на канале в YouTube.

Теперь, согласно документу, госсекретарь США наделяется полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы Банка России или других банков, которые были конфискованы Соединенными Штатами.

Кроме того, решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под юрисдикцией США, теперь сможет принимать и американский президент. После этого финансовые средства будут переходить в специальный «фонд поддержки Украины».

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», — отмечено в документе.

Кроме того, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и «большую семерку» (G7).

Повод для оптимизма: вернут ли российским инвесторам замороженные активы
Люксембург и Бельгия дали время для операций с заблокированными ценными бумагами

Ранее 8 ноября сообщалось, что после встречи министров иностранных дел стран G7 («большой семерки») в Токио была принята совместная декларация, согласно которой российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб, нанесенный Украине.

Как заявил тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Украине замороженных активов РФ. По его словам, в Кремле давно наблюдают за такими попытками изъять российские активы. Это незаконно и противоречит всем возможным правилам.

До этого, 5 ноября, в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times отмечалось, что конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023