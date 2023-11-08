Форвард Панарин набрал 20 очков в 12 матчах НХЛ и повторил достижение Ягра

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин 8 ноября забил гол и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Матч прошел в Нью-Йорке и завершился со счетом 5:3 в пользу «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, 32-летний российский спортсмен стал первым игроком в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет, которому хватило 12 игр со старта сезона, чтобы набрать 20 очков. Такой результат в сезоне–2006/07 принадлежал чешскому форварду Яромиру Ягру, уточнила «Газета.Ru».

Всего на счету Панарина 224 гола и 458 голевых передач в 602 встречах за карьеру в НХЛ.

Ранее, 21 октября, Панарин оформил дубль в матче НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен». Он забросил две шайбы — на 13-й и 46-й минуте, что позволило ньюйоркцам одержать победу со счетом 4:1.