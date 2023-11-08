«Известия» показали кадры с места подрыва автомобиля депутата Филипоненко

Съемочная группа «Известий» в среду, 8 ноября, побывала на месте взрыва автомобиля депутата Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаила Филипоненко.

«Судя по тому, что мы видим, взрывное устройство, вероятнее всего, было заложено внутри машины», — сказал корреспондент Дмитрий Зименкин

Он упомянул, что в 2022 году на Филипоненко также покушались, но депутат остался жив.

Филипоненко погиб утром 8 ноября. Причиной гибели депутата стал взрыв неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля. В результате произошедшего возбудили уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Отмечается, что назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.