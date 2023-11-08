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Найденному на трассе в Хабаровском крае тигренку сделали операцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Раненому тигренку, найденному на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре неподалеку от села Вознесенское, сделали операцию. О состоянии животного 8 ноября «Известиям» рассказали врачи клиники «Юнивет».

По словам руководителя медучреждения Артема Кондрашева, у малыша обнаружен перелом левой плечевой кости.

«Перелом непростой. Скрученный. Осложнение в виде того, что животное молодое, в общем, всё сделали. Также у тигренка есть перелом тазовой конечности — большеберцовой кости. Но тот перелом мы делать не будем, всё стабильное от того, что малоберцовая кость целая», — проинформировал он.

Отмечается, что малыш перенес операцию стандартно.

Спасением котенка также занимаются инспектор управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Дмитрий Денисовский, ветврач клиники Ксения Сивакова и асистент ветеринарного врача Сергей Кукишев.

«Задача сейчас — сбалансировать по питанию, чтобы кости окрепли, чтобы побыстрее это всё восстановилось», — заключил директор клиники.

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О нахождении тигренка на трассе ранее сообщили очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как детеныш амурского тигра лежит прямо на дороге. Он пытался обойти машину, перейдя на обочину трассы, но хромал. Позднее неравнодушные забрали тигренка к себе домой и сообщили, что отвезут его в ветеринарную лечебницу.

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