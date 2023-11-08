Названы самые впечатляющие места Сибири

Сегодня, 8 ноября, отмечается День Сибири. Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru в разговоре с «Известиями» назвали самые впечатляющие места региона, где стоит побывать.

Они порекомендовали в первую очередь, посетить озеро Байкал, полюбоваться которым можно в Иркутской области или в Бурятии.

«Туристы приезжают на Байкал круглый год: в каждом сезоне есть свое очарование. Летом особенно популярен хайкинг по Большой Байкальской тропе: маршрут от Листвянки до Большого Голоустного растянулся на 55 км, но не обязательно проходить его весь: для первого знакомства хватит какой-то части. Зимой путешественников привлекает необычный лед, который выглядит, как произведение искусства: вы увидите монументальные торосы и гроты, похожие на замок Снежной королевы. Главное — одеться по погоде: температура зимой на Байкале нередко опускается до -30 градусов», — отметили эксперты.

Второе место в их списке занимает плато Путорана, которое находится в Красноярском крае и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Его инопланетная красота впечатляет даже бывалых путешественников. Площадь плато — 250 тыс. кв. км, что сопоставимо с территорией Великобритании. Здесь находится Тальниковый водопад, который часто называют самым высоким в Евразии, а также географический центр России — озеро Виви. Добраться до Путорана непросто: бюджетный вариант потребует хорошей физической подготовки и выносливости. Если не хочется много ходить и ночевать в палатках, лучше всего взять однодневную вертолетную экскурсию из Норильска: дорого, но того стоит», — рассказали эксперты.

Помимо этого, они посоветовали посетить национальный парк «Красноярские столбы». По их словам, это еще одно «чудо Красноярского края», но гораздо более доступное: оно находится буквально в получасе езды от центра города.

«Сюда можно доехать даже на общественном транспорте. Столбы представляют собой причудливые каменные образования разных форм и размеров: некоторые из них напоминают фигуры животных и людей, за что получили необычные имена — например, Дед, Бабка, Внучка. К столбам ведут пешеходные маршруты разной степени сложности: с какими-то справится даже новичок, другие потребуют чуть больше подготовки и выдержки», — рассказали эксперты.

Далее в их списке следует Васюганское болото, которое находится в Томской области, между Обью и Иртышом. Его часто называют самым большим болотом в мире.

«Общая площадь болота — 55 тыс. кв. м: это больше, чем территория Эстонии. Никаких населенных пунктов здесь нет, если не считать несколько деревень на окраинах. Осмотреть болото можно, прокатившись по заповеднику на вездеходе. Также есть шанс отправиться на вертолетную прогулку из Томска и увидеть изумрудно-бирюзовый край с воздуха», — отметили в Tutu.ru.

Также эксперты порекомендовали отправиться в урочище Кызыл-Чин, больше известное как «Алтайский Марс». Его еще называют «Радужными горами»: цвета местного ландшафта варьируются от золотисто-желтого до темно-фиолетового.

«Добраться до красочных гор, которые действительно выглядят как стоп-кадр из фильма про далекий космос, можно по живописному Чуйскому тракту: ехать придется почти до самой границы с Монголией. После поворота ровная асфальтовая дорога сменится «турбулентной» гравийкой, которую осилит только проходимый джип», — рассказали они.

Шестое место в списке занимает горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, который хорошо знаком любителям экстрима. Летом здесь можно погулять по живописным горным тропинкам, а в холодные месяцы наслаждаться настоящей зимней сказкой — с пушистым снегом и пышными белоснежными сугробами. А прокатившись на подъемнике можно полюбоваться окружающими красотами с высоты.

Закрывают рейтинг Ивановские озера в Хакасии — четыре живописных озера с небольшими каскадными водопадами.

«Водоемы поражают кристальной чистотой, но искупаться не получится: даже в самый знойный день вода в них остается ледяной. Лучше всего приезжать сюда в августе: к этому времени снег сойдет, поэтому есть все шансы увидеть цветущие луга — очень впечатляющее зрелище», — подытожили эксперты.

Ранее «Известия» рассказали, что посмотреть на Байкале и во сколько обойдется поездка в 2024 году.