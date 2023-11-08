Песков прокомментировал слова Патрушева о рисках применения Западом ядерного оружия

Агрессивный характер коллективного Запада подтверждается его заявлениями. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Агрессивный характер коллективного Запада в отношении нашей страны открыто подтверждается заявлениями Запада. У нас есть четкая доктрина, изменений там нет, здесь все предельно ясно», — сказал Песков, комментируя вопрос журналиста о словах секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о несущей ядерную угрозу политике западных стран.

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