Песков прокомментировал перекрестные интервью Путина и Токаева

Перекрестные интервью лидеров РФ и Казахстана красноречиво свидетельствуют о стратегическом уровне и характере двух стран, заявил 8 ноября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Президент РФ Владимир] Путин и [президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев обменялись интервью, видели интервью (газете «Казахстанская правда») и нашего президента, и Токаева «Известиям». Перекрестные интервью свидетельствуют красноречиво о весьма стратегическом уровне и характере двух стран», — сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ указал на то, что 9 ноября состоится визит Путина в Казахстан, в ходе которой пройдет беседа в узком составе с Токаевым и подписание документов. Также лидеры двух государств сделают совместное заявление.

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