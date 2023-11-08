G7 в итоговом заявлении осудила акты насилия израильтян в отношении палестинцев

Страны Группы семи (G7) считают акты насилия со стороны поселенцев из Израиля в отношении палестинского населения неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел международного клуба от 8 ноября.

«Рост экстремистского насилия со стороны поселенцев, направленного против палестинцев, неприемлем, это подрывает безопасность на Западном берегу [реки Иордан] и угрожает перспективам установления прочного мира», — говорится в сообщении.

Также главы дипведомств подчеркнули необходимость отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, а также отметили важность обеспечения гуманитарных коридоров и пауз для эвакуации гражданских лиц, освобождения заложников и оказания срочной помощи пострадавшим.

«Мы подчеркиваем необходимость срочных мер по преодолению усугубляющегося гуманитарного кризиса в Газе. Все стороны должны гарантировать гуманитарную помощь гражданскому населению <...>», — подчеркнули в сообщении.

Единственным решением проблемы палестино-израильского конфликта является решение о создании двух государств, добавили в заявлении.

Ранее, 1 ноября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил убийство мирных граждан при ударе армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия. По его словам, он потрясен растущим насилием в Газе, в том числе убийством палестинцев, которое произошло в ходе израильских авиаударов по лагерю беженцев.

Днем ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель решительно осудил израильские атаки против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Также высокопоставленный чиновник напомнил о призыве Европейского совета к палестинскому движению ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий.

По последним данным, количество погибших в секторе Газа составляет 10,3 тыс. человек, еще 26 тыс. пострадали. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.